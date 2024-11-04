Accès Animateurs

La fresque de la
performance collective

Les ingrédients d’une coopération vertueuse au coeur de votre équipe.

Vous êtes convaincus que le monde du travail devrait être un espace d’épanouissement et de réussite collective ?

Alors bienvenu ici. C’est où ici ? 

Eh bien là où nous sommes convaincus par la puissance du collectif. Là où nous croyons aux talents de chacun et à la force du groupe. Ici nous n’avons pas peur de parler d’intelligence collective, de coopération, de complémentarité, d’intelligence émotionnelle et relationnelle.

Ici nous n’avons même pas peur de parler de performance et d’efficience. On est même convaincus que ça va de pair avec épanouissement individuel et collectif. Bref si tout ça vous parle, parlons nous !

Nos 4 grands constats.

Il est temps de réconcilier “émotions” et “monde du travail”

Il est temps de lier performance et bien-être

Les “Soft Skills” sont plus nécessaires que jamais

Besoin de sensibiliser, tester et s’amuser !

Une fresque pour comprendre, expérimenter et agir.

Comprendre les ingrédients de la coopération

Sensibiliser aux rouages d’une bonne coopération

Identifier les obstacles à la réussite

Panorama des freins à la communication et des filtres cognitifs

Explorer les ingrédients de la réussite

Ateliers immersifs : Connaissance de soi, écoute et empathie, communication.

Définir son plan d’action

Projet individuel et collectif pour donner corps à ses prises de conscience

La Fresque de la performance collective en pratique.

3h30

31 cartes et 3 ateliers expérientiels

6 à 12 participants

1 plan d’action individuel et collectif

1 animateur•ice certifié•e

Ils partagent notre vision du travail et ont aimé la fresque.

Stéphane Cazoulat
Co-animateur de l’évolution culturelle et organisationnelle Martin Technologie
Le prendre soin et la coopération sont avant tout un rapport à soi, aux autres et au monde. C'est un style de vie, une philosophie qu’il s’agit de cultiver tous les jours, impactant par ricochet le monde entier. Cette fresque permet d'explorer de manière ludique et expérientielle cet état de conscience quotidien nécessaire, au service de la performance collective.
Charlotte Tavin
Global communication manager at Vilmorin Mikado | Limagrain
Merci Vincent d'avoir fait confiance à notre équipe Communication Globale Vilmorin-Mikado, pour tester une première version de la fresque de la performance collective 🙂 Cette initiative s'inscrivait en toute cohérence dans notre projet de développement de l'assertivité individuelle et d'équipe. Intelligence émotionnelle, communication non violente, écoute... sont des compétences clefs qu'il faut nourrir. Merci aussi à mon équipe d'avoir joué le jeu pendant cette matinée 🙂
Des animateurs officiels proches de vous :

Des animateurs à proximité, formés à l’animation de la fresque directement par son créateur, Vincent Chavinier.

Des experts du monde du travail prêts à intervenir auprès de vos équipes.

