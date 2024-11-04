La fresque de la
performance collective
⭐⭐⭐⭐⭐
94% des participants la recommandent
Les ingrédients d’une coopération vertueuse au coeur de votre équipe.
Vous êtes convaincus que le monde du travail devrait être un espace d’épanouissement et de réussite collective ?
Alors bienvenu ici. C’est où ici ?
Eh bien là où nous sommes convaincus par la puissance du collectif. Là où nous croyons aux talents de chacun et à la force du groupe. Ici nous n’avons pas peur de parler d’intelligence collective, de coopération, de complémentarité, d’intelligence émotionnelle et relationnelle.
Ici nous n’avons même pas peur de parler de performance et d’efficience. On est même convaincus que ça va de pair avec épanouissement individuel et collectif. Bref si tout ça vous parle, parlons nous !
Nos 4 grands constats.
Une fresque pour comprendre, expérimenter et agir.
La Fresque de la performance collective en pratique.
Ils partagent notre vision du travail et ont aimé la fresque.
Des animateurs officiels proches de vous :
Des animateurs à proximité, formés à l’animation de la fresque directement par son créateur, Vincent Chavinier.
Des experts du monde du travail prêts à intervenir auprès de vos équipes.